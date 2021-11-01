شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يشهد تدريب 364 عضو بالهيئة من دفعتي 2013 و2014.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم بزيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث كان فى استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، لمتابعة متدربي برنامج أعضاء هيئة قضايا الدولة دفعتي 2013 و2014 في أول أيام برنامجهم التدريبي.

ويشمل البرنامج التدريبى، تدريب 364 عضوا بالهيئة ممن يشغلون منصب مندوب مساعد من دفعتي 2013 و2014.

وأثنى المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة، على المحتوى المقدم للمتدربين خلال البرنامج التدريبي، وكذلك دور الأكاديمية في تطوير العنصر البشري المصري في العديد من أجهزة الدولة، كما تحدث مع المتدربين من أعضاء الهيئة عن أهمية الدور الذي يقومون به، وأهمية التدريب في مساعدتهم للوصول لأعلى درجات الكفاءة في أداء المهام الموكلة إليهم.

يشمل البرنامج عدة محاور تدريبية منها محور المهارات الشخصية ومهارات الاتصال الفعال، محور المهارات القيادية، محور الأمن القومي، المحور القانوني، وعدد من المحاور الأخرى وثيقة الصلة بنطاق عملهم.

يأتي هذا البرنامج تكليلاً للتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة قضايا الدولة الذي انطلق منذ عام 2018، حيث يهدف هذا البرنامج إلى المشاركة في تدريب أعضاء الهيئة من دفعتي 2013 و2014، والمساهمة في سياسة هيئة قضايا الدولة في خلق كوادر قضائية تمتلك العديد من المهارات القيادية، والشخصية، والإدارية الهامة، التي يجب توافرها في أي رجل دولة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة

حضر اللقاء المستشار احمد يعد عضو المكتب الفنى المشرف ع مكتب رئيس الهيئة المستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد لسئون التدريب والتطوير التكنولوجى والرقمنة بقضايا الدولة.