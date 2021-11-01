شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح المعرض الرابع للملابس تحت شعار "قدم خيرك تنفع غيرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "قدم خيرك.. تنفع غيرك" وإيمانا بالمشاركة المجتمعية وضرورة الترابط بين منتسبي جامعة حلوان ، افتتح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة "المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات" والذي أقيم تحت إشراف وبحضور الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

و خلال افتتاح فعاليات المعرض، أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على دور هذه المعارض في تدعيم روابط التكافل الاجتماعي بين كافة منتسبي الجامعة لتعزيز الانتماء حتى يشعروا بأنهم كيان واحد مترابط، وأوضح أن معرض كلية الصيدلة الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية يعزز روح الانتماء ويعرض منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

ويوضح الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، أن المعرض يحتوي على ملابس جديدة بجودة عالية تعرض بأسعار مخفضة، وتلبي هذه المعارض السنوية التي تقيمها الكلية بعضًا من احتياجات الطلاب في ظل الدور المجتمعي للجامعة التي تسعي لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة سحر عبد المحسن المشرف علي تنظيم المعرض، أن المعرض يضم ملابس جديدة بأسعار رمزية حيث يضم عددا كبيرا من الملابس لتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبيها، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.