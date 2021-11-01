صحة الجيزة: مستشفى أم المصريين تنجح في استئصال ورم خبيث بالقولون لمريضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نجحت مستشفى أم المصريين العام في إجراء، جراحة مميزة من نوعها، عبارة عن استئصال ورم خبيث بالقولون

لمريضة تبلغ من العمر ٢٨ عاما، كانت تعاني من نزيف شرجي وتم عمل منظار قولوني بالمستشفي وعمل فحص أنسجة بمعمل المستشفى، والذي أكد وجود خلايا سرطانية واستلزم التدخل الجراحي لإجراء الاستصال بعد عمل الفحوصات اللازمة.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد عتريس رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفي والدكتور شريف عبد الكريم أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام والدكتور أحمد عبدالمطلب أستاذ التخدير بالقصر العينى والدكتور محمد طارق رئيس قسم التخدير والدكتور عماد محمد أخصائي الجراحة والدكتور أرميا أخصائي التخدير.

وقال الدكتور ضياء عبدالمولي مدير عام المستشفى، إن المستشفي تسعي لإجراء جراحات في مختلف التخصصات بين جميع وحدات العمليات في كل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة له.

وأضاف مدير المستشفي أن من أهداف المستشفى رفع معدلات الأداء للجراحات العامة والمتخصصة، وإدخال جراحات جديدة، وتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات من خلال توفير جميع الإمكانيات الواجب توافرها لذلك.

وذكر أن المستشفي تتابع آلية تحويل الحالات بالمتابعة مع المديرية، لربط جميع جميع وحدات العمليات ببعضها البعض، حتى يوفر على المواطن البحث عن مكان ملائم لإجراء الجراحة اللازمة له، بالتعاون مع فريق العمل.

من جانبه، قال الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، المشروع الذي تعكف المديرية على تطبيقه على اتاحة تبادل الخبرات بين الأطقم الطبية المستشفيات المختلفة والتي تحت إدارته وإشرافه، بالاستعانة باستشاريين من الجامعات وهيئة المعاهد التعليمية.​