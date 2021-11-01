سقوط عصابة سرقة "كابلات التليفونات الأرضية" بأسلوب السحب والحفر بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بوضع مجموعة من الأقماع البلاستيكية وإجراء بعض أعمال الحفر بأحد الشوارع بدائرة القسم، وقيامهم بسحب كابل تليفونات أرضى باستخدام موتور سحب مثبت على سيارة نقل ، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بمحل الضبط .. ادعوا بأنهم تابعين لإحدى شركات الاتصالات ومسند لهم أعمال تغيير الكابلات، وتقدم أحدهم بكارنيه باسمه منسوب صدوره لذات الجهة.

وآخر منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية "بفحصهما تبين إنهما (مزورين)" وعثر بحوزتهم على (سيارة - كابل تليفونات أرضى بطول حوالى 100 متر - 6 أقماع بلاستيكية - موتور سحب – الأدوات المستخدمة في الحفر - هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الكابل المضبوط بحوزتهم – بأسلوب السحب والحفر- باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم بقصد التصرف فيه بالبيع لدى عميلهم "سيء النية"، وأقروا بأن السيارة خاصة بأحدهم، وحيازتهم للأقماع البلاستيكية بقصد إيهام المارة بأنهم عمال للحيلولة دون ضبطهم، كما أقر أحدهم بحيازته للكارنيهات "المزورة" بقصد انتحال صفة مهندس بالجهة المشار إليها ، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "منتهية التراخيص".

كما تبين أن السيارة المضبوطة مقيدة باسم (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، وباستدعاء (مدير الأعطال بالشركة المشار إليها) .. تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية .