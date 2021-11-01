ضبط أمين خزينة لقيامه باستغلال عمله وتحصيل مبالغ مالية والاستيلاء عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أمين خزينة باستغلال طبيعة عمله تحصيل المبالغ المالية من عملاء الشركة، والاستيلاء عليها دون وجه حق.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت بقيام (أمين خزينة بفرع إحدى الشركات) باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل المبالغ المالية من عملاء الشركة ، وقام بتحصيل مبلغ مالي من (أحد عملاء الشركة المشار إليها ) لتحويلها إلكترونياً لصالح إحدى الشركات، وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي لنفسه دون وجه حق وعدم إيداعه بخزينة الشركة جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام .