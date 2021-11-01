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"ابعد الكلب بتاعك".. كواليس اتهام أنوشكا لجارها بسبها داخل كومبوند بأكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حررت الفنانة أنوشكا محضرا ضد أحد قاطني الكمبوند سكنها بمدينة السادس من أكتوبر تتهمه بالسب.

الفنانة أفادت في محضرها بقسم أول أكتوبر أنها اصطحبت كلبها في جولة داخل الكمبوند إلا أنها فوجئت باعتداء كلب جارها على كلبها.

"ابعد الكلب بتاعك" بهذه العبارة طالبت الفنانة جارها خشية تعرض كلبها لمكروه لاسيما "انت ازاي مش رابطه وسايبه كده ممكن يضر أي حد".

لم يتقبل الجار حديث الفنانة أنوشكا -حسب قولها- واعتدى عليها بالسب ونهرها قائلا: "براحتي اعمل اللي أنا عايزه".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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