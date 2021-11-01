"ابعد الكلب بتاعك".. كواليس اتهام أنوشكا لجارها بسبها داخل كومبوند بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حررت الفنانة أنوشكا محضرا ضد أحد قاطني الكمبوند سكنها بمدينة السادس من أكتوبر تتهمه بالسب.

الفنانة أفادت في محضرها بقسم أول أكتوبر أنها اصطحبت كلبها في جولة داخل الكمبوند إلا أنها فوجئت باعتداء كلب جارها على كلبها.

"ابعد الكلب بتاعك" بهذه العبارة طالبت الفنانة جارها خشية تعرض كلبها لمكروه لاسيما "انت ازاي مش رابطه وسايبه كده ممكن يضر أي حد".

لم يتقبل الجار حديث الفنانة أنوشكا -حسب قولها- واعتدى عليها بالسب ونهرها قائلا: "براحتي اعمل اللي أنا عايزه".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.