شرطة التموين: ضبط 1305 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1305 قضايا تموينية متنوعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية-بمحافظة الجيزة، بحوزته (3,75 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص"-بمحافظة الجيزة، بحوزته (3 طن "مقطعات دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"-بمحافظة الجيزة، بحوزته (5,36 طن "سكر حر – مسلى – زيت طعام" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.