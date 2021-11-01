شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بلندن تستقبل الرئيس السيسى فى أدنبره بالهتافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع أبناء الجالية المصرية، منذ قليل، فى أدنبره، أمام مقر إقامة الرئيس السيسى، وذلك لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى والترحيب به على هامش حضوره مؤتمر المناخ، فى حضور كل رؤساء العالم، لمناقشة مايجب عمله لتفادي الأخطار المناخية التى يتعرض لها كوكب الأرض.

وحرص أبناء الجالية المصرية بلندن، على رفع أعلام مصر، ورددوا هتافات "سيسى، بنحبك يا سيسي ، بنحبك يا ريس" ، فيما بادلهم الرئيس السيسى التحية.

وحرص أبناء الجالية على اصطحاب اعلام مصر ولافتات ترحيبية بالرئيس السيسى ، فضلا عن ارتداء تيشرتات تحمل صوره وأعلام مصر تعبيرا منهم عن حبهم للرئيس السيسى .

وقال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ، ورئيس بيت العائلة المصرية بلندن ، أن أبناء الجالية المصرية فى إنجلترا كانوا حريصين على التغلب على كل الصعاب التى تزامنت مع توقيت ومكان هذه الزيارة مما يعد خير دليل على مدى حب أبناء الجالية لوطنهم الأم وتأيدهم للقيادة السياسية .

وتابع أن الزيارة تأتى فى أيام العمل، ومدينة جلاسجوا تبعد 8 ساعات عن لندن وحريصين أن نصل قبل وصول الرئيس وتحركنا فجرا زواجهما أمطار شديدة وسيول طول الطريق .