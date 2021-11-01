شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 11 ألف طن مخلفات أغلقت شارع الثلاثينى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير كبير شهده شارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية، وحققت محافظة الجيزة إنجازا كبيراً خلال أسبوع، حيث تمكنت من رفع 11 ألف طن من المخلفات المتراكمة بالشارع فى المنطقة الواقعة بين سور المقاييس والمعايرة وسور الكهرباء، وذلك من خلال حملات تم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للنظافة وحي الطالبية .

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى ضمن سلسلة الحملات التى يتم تنفيذها لرفع المخلفات والتراكمات المتواجدة علي مدار سنوات، وفى إطار الاهتمام البالغ برفع مستوي النظافة وإزالة أى شكل من أشكال المخلفات لإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور.

وأضاف المحافظ، أن المنطقة التى تم رفع المخلفات منها عانت من تراكم الرتش والمخلفات بها، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات بالشارع .

لافتا أنه تم توجيه حى الطالبية وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات وفرق النظافة، وقد تم رفع كافة المخلفات وفتح الشارع أمام حركه المارة والسيارات لما له من أهمية مرورية حيث يؤدي الي شوارع العروبة وترسا وعز الدين عمر .

ووجه المحافظ حى الطالبية بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجدداً ورفع كفاءة النظافة للمنطقة دورياً .