شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 9 جنيهات.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
الجوافة بـ9 جنيهات
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.