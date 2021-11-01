شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الظواهر الفلكية فى سماء نوفمبر بالتواريخ.. أبرزها خسوف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال شهر نوفمبر مع عدد من الظواهر التى ستزين السماء، فى مقدمتها خسوف القمر المرتقب والذى يعتبر آخر خسوف فى هذا العام .

وينشر ”الخليج 365” بالتواريخ أبرز الظواهر الفلكية التى ستزين سماء نوفمبر كما يلى :

- 4 نوفمبر :

ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

- 5 نوفمبر :

كوكب أورانوس فى تقابل مع الأرض والشمس

- 11 نوفمبر :

القمر فى التربيع الأول لشهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

- 18 نوفمبر :

اقتران كويكب دافيدا مع الشمس

- 19 نوفمبر :

بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

- 19 نوفمبر :

خسوف جزئى للقمر يغطى ظل الأرض 97% تقريبا من سطح القمر لا يرى بمصر والوطن العربى

- 27 نوفمبر :

كويكب سيروس فى تقابل مع الأرض

- 27 نوفمبر :

القمر فى التربيع الأخير لشهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

- 28 نوفمبر :

اقتران كويكب فيستا مع الشمس

- 29 نوفمبر :

اقتران علوى لكوكب عطارد مع الشمس

- 30 نوفمبر :

اقتران كويكب ميتيس مع الشمس