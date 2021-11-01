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أهم الظواهر الفلكية فى سماء نوفمبر بالتواريخ.. أبرزها خسوف القمر

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القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال شهر نوفمبر مع عدد من الظواهر التى ستزين السماء، فى مقدمتها خسوف القمر المرتقب والذى يعتبر آخر خسوف فى هذا العام .

 

وينشر ”الخليج 365” بالتواريخ أبرز الظواهر الفلكية التى ستزين سماء نوفمبر كما يلى : 

 

 

- 4 نوفمبر : 

ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا 

 

- 5 نوفمبر : 

كوكب أورانوس فى تقابل مع الأرض والشمس 

 

- 11 نوفمبر : 

القمر فى التربيع الأول لشهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا 

 

- 18 نوفمبر : 

اقتران كويكب دافيدا مع الشمس 

 

- 19 نوفمبر : 

بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا 

 

- 19 نوفمبر :

خسوف جزئى للقمر يغطى ظل الأرض 97% تقريبا من سطح القمر لا يرى بمصر والوطن العربى 

 

- 27 نوفمبر : 

كويكب سيروس فى تقابل مع الأرض

 

- 27 نوفمبر : 

القمر فى التربيع الأخير لشهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا 

 

- 28 نوفمبر : 

اقتران كويكب فيستا مع الشمس 

 

- 29 نوفمبر : 

اقتران علوى لكوكب عطارد مع الشمس 

 

- 30 نوفمبر : 

اقتران كويكب ميتيس مع الشمس 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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