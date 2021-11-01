شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الظواهر الفلكية فى سماء نوفمبر بالتواريخ.. أبرزها خسوف القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال شهر نوفمبر مع عدد من الظواهر التى ستزين السماء، فى مقدمتها خسوف القمر المرتقب والذى يعتبر آخر خسوف فى هذا العام .
وينشر ”الخليج 365” بالتواريخ أبرز الظواهر الفلكية التى ستزين سماء نوفمبر كما يلى :
- 4 نوفمبر :
ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا
- 5 نوفمبر :
كوكب أورانوس فى تقابل مع الأرض والشمس
- 11 نوفمبر :
القمر فى التربيع الأول لشهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا
- 18 نوفمبر :
اقتران كويكب دافيدا مع الشمس
- 19 نوفمبر :
بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا
- 19 نوفمبر :
خسوف جزئى للقمر يغطى ظل الأرض 97% تقريبا من سطح القمر لا يرى بمصر والوطن العربى
- 27 نوفمبر :
كويكب سيروس فى تقابل مع الأرض
- 27 نوفمبر :
القمر فى التربيع الأخير لشهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا
- 28 نوفمبر :
اقتران كويكب فيستا مع الشمس
- 29 نوفمبر :
اقتران علوى لكوكب عطارد مع الشمس
- 30 نوفمبر :
اقتران كويكب ميتيس مع الشمس