شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم يوما لنظافة وحماية النيل ضمن الأنشطة الطلابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان ، يوما لنظافة وحماية النيل بمقر جمعية الكشافة البحرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل مدير الادارة، وذلك بمشاركة اتحاد الطلاب برئاسة الطالب علي السيد، والطالب عمر حمدي أمين لجنة الجوالة، وبحضور الدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة.

أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، فى بيان، على أهمية الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات، مضيفاً أن مياه النيل هي ينبوع الحياة لذا يجب الحفاظ عليها من حيث النظافة وعدم إهدارها وتعظيم المنفعة منها.

وانقسمت المجموعات المشاركة لمجموعة تجديف وتجميع المخلفات، مجموعة أشغال فنية باستخدام الزجاجات الفارغة والألوان لإعادة تدويرها، مجموعة لرسم بوسترات للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل، وتم استكمال النشاط بكرنفال جوالة كليات الجامعة امام المطعم المركزى، ومسابقة بوسترات توعية طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على مياه النيل ، واشغال فنية بانرات بصور الفعاليات التي تم تنفيذها.