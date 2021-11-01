شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم يوما لنظافة وحماية النيل ضمن الأنشطة الطلابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، فى بيان، على أهمية الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات، مضيفاً أن مياه النيل هي ينبوع الحياة لذا يجب الحفاظ عليها من حيث النظافة وعدم إهدارها وتعظيم المنفعة منها.
وانقسمت المجموعات المشاركة لمجموعة تجديف وتجميع المخلفات، مجموعة أشغال فنية باستخدام الزجاجات الفارغة والألوان لإعادة تدويرها، مجموعة لرسم بوسترات للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل، وتم استكمال النشاط بكرنفال جوالة كليات الجامعة امام المطعم المركزى، ومسابقة بوسترات توعية طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على مياه النيل ، واشغال فنية بانرات بصور الفعاليات التي تم تنفيذها.