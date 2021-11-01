شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف معاشات نوفمبر فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأصدرت الوزيرة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.