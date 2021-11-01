شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا للأرثوذكس: من يشعر بأعراض كورونا يمتنع عن الحضور للكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس أنه إلحاقا بالبيان الصادر يوم 16 أكتوبر عام 2021 بشأن ما يجب اتخاذه من تدبيرات لمواجهة الموجة الرابعة من وباء كورونا قدمت المطرانية الشكر إلى الأباء والخدام وفرق الكشافة ولجميع أفراد الشعب لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وأوصت المطرانية في بيان لها بضرورة التشديد على أخذ اللقاح الواقى من الإصابة بفيروس كورونا، وأنه على كل من يشعر بأى أعراض للوباء مهما كانت بسيطة أن يمتنع عن المجئ للكنيسة حتى إتمام الشفاء.

وأختتم البيان أنه يعمل بهذه الإجراءات حتى إشعار آخر.