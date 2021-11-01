شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وتناشد السائقين بتجنب السرعات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة خلال الأيام المقبلة ، وذلك فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة ، وتجنب السرعات الزائدة ، واتباع تعليمات المرور بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق .

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.