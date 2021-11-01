شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم مبادرة "شبابنا بيقرأ" فى قطاع القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية بالكنيسة الأرثوذكسية مبادرة جديدة للشباب من أبناء القطاع، بهدف تشجيعهم على القراءة.

وأوضح المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه من المقرر بدء فعاليات المبادرة التى تحمل عنوان "شبابنا بيقرأ" اعتبارًا من اليوم الإثنين الأول من شهر نوفمبر وتستمر حتى نهايته.

ومن المقرر أن توزع الجوائز يوم 30 نوفمبر فى احتفال خاص سيقام فى المسرح الملحق بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية.

واختار منظمو المسابقة كتاب "عقيدة المسيحيين في المسيح" للراحل الأنبا يوأنس أسقف الغربية السابق، ليقرأه الشباب خلال الشهر، على أن يجرى اختبار online يتحدد من خلاله الفائزون، الذين سيحصل سيحصلون على جوائز قيمة.