شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يفتتح معرض إينرجي إيجيبت في نسخته الـ 30 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معرض اينرجي ايجيبت في نسخته الـ 30 بأرض المعارض الدولية محور المشير، وذلك تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور عدد كبير من قيادات القطاع.

ويضم المعرض 5 قطاعات رئيسية وهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة واستهلاك الطاقة وإدارتها ورقمنة الطاقة، ويعد هذا المعرض الأكبر والرائد في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يضم المعرض أكثر من 60 شركة عالمية ومحلية لعام 2021.

ويقدم معرض أيجيبت إينرجى فرصة للمشاركين به لعرض خدماتهم ومنتاجاتهم أمام أكثر من 10000 زائر من المهندسون المتخصصون والاستشاريون ومديرى المشروعات والجهات الحكومية والمقاولين وذلك فرصة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج.

وياتي ذلك في اطار تشجيع التصنيع المحلي والشركات العاملة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.​