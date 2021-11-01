شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى شباب الكنيسة الأرثوذكسية عبر بث مباشر يوم 14 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أنه تقرر بث الحلقة الجديدة من برنامج "99 دقيقة" للشباب مع قداسة البابا تواضروس الثانى، مباشرةً على صفحتَى المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز الإعلامي القبطي، بالإضافة إلى صفحة "كنيسة ف بيتك"، الصفحة المسئولة عن برنامج "99 دقيقة".

ومن المقرر أن يكون ذلك يوم الأحد 14 نوفمبر الجارى، الساعة السابعة والنصف مساءً.



حوار البابا تواضروس الثانى مع الشباب فى بث مباشر

ويستقبل قداسة البابا أسئلة واستفسارات الشباب أثناء البث المباشر من خلال التعليقات عبر الصفحات الثلاثة، كما يمكن إرسال الأسئلة عبر رابط تعلنه الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية نظمت ملتقى لوجوس للشباب مع البابا تواضروس الثانى، حيث شارك فى الملتقى، الذى يحمل عنوان "التمتع بالجذور" ، مئتان من الشباب يمثلون كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، على مدار 8 أيام.

وعقد "ملتقى لوجوس الأول للشباب" فى ضيافة وبرعاية قداسة البابا، كل عامين بهدف تشجيع الشباب المتميز من كل إيبارشيات الكرازة المرقسية من داخل مصر ويتم اختيارهم بمعرفة الآباء أساقفة الإيبارشيات.