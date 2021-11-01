الداخلية: ضبط شخصين لقيامها بتعاطي المخدرات داخل "توك توك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لتعاطى شخصين مواد مخدرة داخل مركبة "توك توك"، وضبط مرتكبي الواقعة.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" أثناء تعاطيهما المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.
بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (سائقي "توك توك" - مقيمان بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما لمخدر الحشيش المضبوط بحوزتهما بقصد التعاطي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.