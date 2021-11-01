الداخلية: ضبط مرتكب واقعة إطلاق نار تسبب في موت شخصين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية بالمنوفية ومقتل شخصين وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

تلقي مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز يفيد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (نجله "له معلومات جنائية") لرفض والده عودته للإقامة بمنزل العائلة وقيام نجله المذكور بإحضار (بندقية آلية)، وإطلاقه أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه منزلهما ولاذ بالهرب، مما أدى لوفاة شخصين (زوجة شقيق المتهم وكريمتها) إثر إصابتهما بأعيرة نارية، وتصادف تواجدهما بشرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثالث أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم المذكور حال قيادته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته ( 2 بندقية آلية - طبنجة - طلقات نارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.