ضبط شخص انتحل صفة محصل كهرباء لسرقة مساكن مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ انتحل صفة مُحصل كهرباء للسرقة من داخل مساكن مواطنين.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم يفيد باكتشافها سرقة (مبلغ مالي -هاتف محمول -جهاز تابلت) من داخل الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقيامه بانتحال صفة "محصل كهرباء" من خلال قيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء، وفي حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة باستخدام مفك معدني والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "انتحال الصفة".

كما اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط هاتفان مستولى عليهما بمسكنه، كما أمكن ضبط باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.