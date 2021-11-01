سقوط عصابة الشرطة المزيفة للنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تشكيلًا عصابيًا؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (3 أشخاص-مقيمون بمحافظة الإسكندرية) بتوجههم لمسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" والكائن بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة واصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالي المشار إليه .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم عدا المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالي والسفر لدولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة وسيارة ميكروباص و2 سيارة ملاكي "المستخدمين في ارتكاب الواقعة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.