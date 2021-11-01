ضبط شخص لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة (2 هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى حائز الهاتفان المستولى عليهما، وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتفان من متحصلات واقعة سرقة، كما اعترف بشرائهما من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال سالف الذكر أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.