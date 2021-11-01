ضبط شخصين بحوزتهما 14 طبنجة و28 خزينة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهم بمحافظتي المنيا وأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريتي أمن المنيا وأسيوط، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة المنيا وضبط بداخل السيارة (14 طبنجة و28 خزينة حديدية فارغة و2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما يستخدما السيارتين محل الضبط في نشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثالث نظير أجر مادي متفق عليه فيما بينهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.