ضبط موظف حي بالإسكندرية اختلس مبالغ مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، موظف بأحد أحياء الإسكندرية؛ لاستغلاله موقعه الوظيفي واختلاس مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية) باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل الإيرادات بالحي واختلاس قيمة المبالغ المالية لبعض قسائم السداد الخاصة ببعض المخالفات "عهدته" والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي والتلاعب في بعض قسائم السداد "عهدته" بإثباتها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية المسددة بها والاستيلاء على الفارق لحسابه الشخصي، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.