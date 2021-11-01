مجلس النواب يبدأ مناقشة 7 تشريعات جديدة بشأن صناعة الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، مناقشة 7 تشريعات جديدة، بشأن صناعة واستخراج الذهب، حيث يجري استكمال مناقشة مشروع القطاع الخاص بضبط المادة 17 بالتوافق ما بين الحكومة والبرلمان مع نظر سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك فى رسالة من البرلمان لدعم قطاع التعدين فى مصر.

مشروعات القوانين بشأن الثروة المعدنية تم تحريرها ممثلة في الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب بمناطق جبل إيقات- جبل الجرف - وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان، وحنجيلة وأم عود وفاطيرى وحماطة وعتود والبرامية ووادى العلاقى، حيث تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب؛ الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.