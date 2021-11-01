نائب بحزب النور: "عايزين توازن تشريعي.. إيه المشكلة نعدل سن الطفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب النائب حمدي خطاب، عن حزب النور، بمجلس النواب، بتحقيق توازن تشريعي عند مناقشة مشروعات القوانين، ضاربا المثل بقانون الطفل عند مناقشة تعديل سنه في قانون المرور.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال خطاب إن مشروع القانون يتحدث عن تعديل في سن الطفل عند قيامه باستخراج رخصة قيادة لدراجة بخارية خفيفة، في الوقت الذي حدد فيه الدستور والقانون سن الطفل أو الطفلة عند الزواج، وهنا ندخل في ازواجية تشريعية خلال مناقشة القوانين.

وأضاف قائلا: "إيه المشكلة في تعديل دستوري بشأن سن الطفل اعقتد يكون أفضل عند الحديث عن الطفل في أي مجالات"، معقبا على الحديث عن سن السماح للطفل للقيادة في الدول الأجنبية متسائلا: "طب هم عندهم سن الزواج من 14 سنة في إشارة إلى سن الزواج في مصر".​