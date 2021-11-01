الإفتاء تصدر فتوى جديدة بشأن الجمع بين الصلوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل أداء الصلوات المفروضة في وقتها، من أحب الأعمال إلى الله تعالى، مضيفة أن أن الترخيص بالجمع بين صلاتي "الظهر والعصر" أو "المغرب والعشاء"، لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء.

وأوضحت في فتوى لها، أن الجمع بين الصلوات لعذر غير ذلك، كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

ولفتت الإفتاء إلى ضرورة مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها (الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب).