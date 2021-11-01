شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إجراء عملية استئصال مرارة باستخدام الإنسان الآلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت جامعة عين شمس، فيديو توضيحي لحظة إجراء أول جراحة روبوتية، بمستشفيات الجامعية، لتكون بذلك مستشفيات جامعة عين شمس الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي تطبق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery .

الفيديو يوضح استخدام الروبوت فى عملية استئصال المرارة بتقنية الجراحة الروبوتية ، حيث أجريت أول عملية روبوتية لاستئصال المرارة باستخدام الروبوت لمريضة تبلغ من العمر 18 عاما.

و قال الدكتور محمد أحمد عبد الرازق مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى، إن الجراحة الروبوتية هى جراحة موجودة فى العالم كله منذ سنوات عديدة، ولكن مع السنوات الأخيرة الوضع اختلف وظهرت أنواع روبوتية حديثة وأكثر تقدم ودقة .

وأضاف مدرس الجراحة العامة بطب عين شمس ونائب مدير وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجراحة الروبوتية هى جراحة تعتمد على مساعدة الإنسان الآلى للجراح فى تنفيذ قراراته ، موضحا أن الإنسان الآلى لا يأخذ قرارات وإنما ينفذ قرارت الجراح بدقة أعلى من الأيدى البشرية.

وقال إن الروبوت يمكن استخدامه فى جراحات صعبة ومعقدة ويمكن استخدامه فى كافة جراحات المناظير الصعبة والطويلة ، وجراحات المسالك البولية والقلب والصدر، والعمود الفقرى وغيرها .