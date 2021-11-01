شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنشر معدات شفط المياه استعدادا للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً للوقوف على استعدادات أجهزة المحافظة لمجابهة الأمطار والوقوف على الحالة النهائية للمعدات والشفاطات وفرق العمل لتنظيم الأدوار وتحديد خطط التمركز بكافة قطاعات المحافظة.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية التي تم إعدادها للتعامل الفوري مع أى موجات للأمطار ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وإجراء مراجعة دورية للمعدات والأجهزة وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة لإجادة التعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة، مشيراً إلى أنه تم تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز، على أن يتم نشر الفرق والمعدات بالنقاط الساخنة حال ورود تحذيرات بأى موجة اضطرابات جوية.

وأشار المحافظ، إلى أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بــ 1708 بالوعات لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود .

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لعرض مجهودات اللجان المشتركة التى وجه بتشكيلها تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام لمراجعة كافة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وشبكات بالوعات الصرف وصرف الأمطار ومخرات السيول وشبكات الإنارة.

كما تم استعراض تجهيزات واستعدادات الأحياء والمراكز وشركات المياه وهيئة النظافة والإدارة العامة لمرور الجيزة والصحة والتموين والشباب والرياضة.

كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاستمرار في تنفيذ خطة التوسع في تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها والانفاق ومنازل الكبارى ونقاط تجمع مياه الأمطار التى بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء بإجراء المراجعة الدورية لأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها، لضمان سلامة المواطنين، مشدداً على أنه لن يسمح بأى تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما بحث راشد استعدادات مديرية الموارد المائية و الرى لمواجهة السيول، موجهاً بالجاهزية التامة لمخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح وتدعيم الأعمال الصناعية من بحيرات وحواجز لمنع وصول المياه إلى الكتل السكنية.

وناقش المحافظ استعدادات مديرية التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة الخاصة بإعداد مراكز الإيواء الدائمة والمعدة للطوارئ بالمدارس ومراكز الشباب بالأحياء والمراكز والمدن، وشدد على توفير الدعم اللازم لكل منها وتجهيز سبل الإقامة والإعاشة على أن يتم إمدادها بمصادر الطاقة البديلة وأفران الخبز المتحركة والسلع التموينية اللازمة لإعداد الوجبات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري.

حضر الاجتماع اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمستشار العسكرى للمحافظة ورئيس جهاز الحماية المدينة ومدير الإدارة العامة للمرور ورؤساء الأحياء والمدن ومديرى المديريات والإدارات والهيئات والشركات المعنية بالمحافظة.