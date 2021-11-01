شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات المقاهى وإيقاف تحويل وحدات سكنية لتجارية بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن قطاع هضبة الأهرام بالجيزة، حملات أسفرت عن ضبط وإيقاف أعمال تشطيب مخالف بدون ترخيص، وعلي الفور تم تكسير الأرضيات وسحب الأبواب ومعدات الإنشاء وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم هدم حوائط مخالفة للقانون لتقسيمها إلى محلات بحدائق الأهرام، وتم التعامل الحازم مع المخالفين، وتم فك جميع الأبواب وتكسير الحوائط ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وشن القطاع حملة لرفع الإشغالات الخاصة بالمقاهى بشارع الضغط العالى أسفرت عن رفع 450 كرسى وترابيزة، و50 شيشة، وتم إيداع المضبوطات بقطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

تم تنفيذ الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ازالة التعديات والإشغالات والأعمال المخالفة للقانون بجميع الأحياء والمراكز والمدن وتحت إشراف ومتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .