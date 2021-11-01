شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة تشيد بمسلسل إلا أنا على الهامش: يناقش مشاكل واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسلسل "إلا أنا على الهامش" والذى يذاع على فضائية dmc، قائلة: "شكر وتقدير لأعمال درامية تحكي وتجسد مشاكل حقيقية على الأرض".

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينة لها على صفحتها قائلة: "بعد 21 سنة زوجة بلا مأوى في الشارع

بعد كفاح ومثابرة ومساندة في أسرة وتربية أولاد وهي ميسورة الحال أصبحت بلا مأوي".

وأضافت: "عندما نطالب بأن للزوجة حقوق في الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج، فهذا حق وعندما نطالب أن الزوجة لا يجب أن تصبح بلا مأوي لأن زوجها بعد ما كبروا الولاد والبنات عايز يتجوز مرة أخرى ويرميها في الشارع فهذا حق".

واستطردت: "نخلي بالنا كمان عندما تكون هذه الزوجة ربة منزل يعني لا يوجد أي دخل يسندها ولا تعيش منه وأعطت حياتها وعمرها لمن لا يستحق وفي النهاية بلا مأوى".. شكرا للسيناريو والإخراج والتمثيل أريد حلا وسنجده بإذن الله".