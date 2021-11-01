شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صيدلة حلوان تنظم المعرض الخيرى الرابع للملابس والمشغولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، غدا المعرض الخيري الرابع للملابس والمشغولات، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

وتتم فعاليات المعرض في تمام الساعة 10 صباحاً بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 4 نوفمبر بصالة المطعم المركزى بالحرم الجامعي.

ويأتي المعرض في إطار اهتمام الجامعة وكلية الصيدلة بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة لدى منتسبيها ، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

ويضم المعرض مجموعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة، بهدف تلبية إحتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد إحتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة. ويخصص دخل المعرض لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ودعم الطلاب غير القادرين.