شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تدعو طلاب الصف الأول الثانوى لسرعة سداد تأمين التابلت ثوابت 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المدارس الثانوى طلاب الصف الأول الثانوى بسرعة سداد تأمين التابلت استعدادا لاستلامه خلال أيام، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ التأمين فى رقم البريد بواقع 100 جنيه ثم يحصل على إيصال السداد لتسليمه للمدرسة عند استلام جهاز التابلت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم قرابة 635 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أن المديريات بدأت فى استلام الأجهزة ومستمرة حتى 10 نوفبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى سوف تعقد إلكترونيا، وستكون أسئلة على غرار أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الماضى تقيس الفهم والتحليل فى إطار تطبيق نواتج التعلم.

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عددا كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوى العام انتهوا من سداد قيمة تأمين أجهزة التابلت فى مكاتب البريد استعدادا لاستلام الأجهزة، بعد انتهاء إجراءات تسليم الأعداد المطلوبة للمديريات والإدارات والمدارس، مؤكدة أن الطالب الذى سدد قسط التأمين يتسلم الجهاز من المدرسة بعد قيامه بإجراءات معينة من خلال المدرسة أبزرها توقيعه على إقرار استلام وتقديمه إيصال سداد قيمة التأمين وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

