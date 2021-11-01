شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: الانتهاء من المبنى الجنوبى لمعهد الأورام وتنفيذ 90٪ من الجامعة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، واستعراض موقف المشروعات الكبرى التى تنفذها الجامعة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الجامعة بإلغاء القيادة السياسية مد حالة الطوارئ، منوها بشجاعة القرار وبما يحمله من دلالة على النجاح فى وصول مصر إلى الاستقرار العام والنجاح فى مواجهة الإرهاب، ومؤكدًا على الآثار الإيجابية للقرار سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بفوز الجامعة فى الدورة الثانية لـ"جائزة مصر للتميز الحكومي" بـ3 جوائز، علاوة على شهادتى تقدير، كما أشاد بتقدم الجامعة 35 مركزًا عن العام الماضى فى تصنيف US News الأمريكي، ووجودها لأول مرة ضمن أول 400 جامعة مرموقة عالميا لتصبح ضمن أفضل 1.5% جامعة راقية عالمية واستمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، كما أشاد المجلس بتصدر الجامعة للعام الثانى على التوالى ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وإدراج 74 عالمًا من علماء الجامعة بها.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، عميد كلية الآثار بنجاح بعثة حفائر الكلية فى الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة فى عهد الملك رمسيس الثانى أثناء أعمال الحفائر التى تجريها البعثة بمنطقة سقارة، معربًا عن سعادته بأن يكون هذا أحد تجليات تعاون جامعة القاهرة مع وزارة السياحة والآثار.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الجامعة، وأبرزها استكمال أعمال المرحلة الاولى لمستشفى ثابت ثابت الجامعى للأمراض المتوطنة بالهرم، وزيادة معدل العمل والإنجاز بها وافتتاح المرحلة الأولى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

كما استعرض المجلس، حجم الإنجاز الكبير والانتهاء من المبنى الجنوبى للمعهد القومى للأورام والذى بدأ العمل فيه عام 2018 بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى أكثر من 50 % بأحدث الأجهزة وفقا لكود المستشفيات العالمية.

واستعرض المجلس، الانتهاء من 90% من جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك على نفس النسق المعمارى للحرم الجامعى لتكون نقلة نوعية غير مسبوقة على المستوى الدولى والإقليمي.

ووافق مجلس الجامعة، على مقترح الدكتور الخشت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدن الجامعية تضم مجموعة من الكتب الثقافية المتنوعة والإصدارات الصحفية متعددة الرؤى لتوسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب والانفتاح على الآراء المختلفة انطلاقا من رؤية جامعة القاهرة نحو إعادة بناء الوعى لدى الطلاب وإعداد جيل مستنير قادر على دحض الأفكار الهدامة ومواجهة التحديات والإلمام بقضايا المجتمع.

ووافق مجلس الجامعة على التعديلات المطلوبة لإنشاء قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم وذلك فى إطار تطوير النظم والمحتوى المعرفى وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما وافق المجلس على تعديل وتطوير لائحة البكالوريوس بكلية التربية للطفولة المبكرة وإنشاء برنامجين متميزين جدد وهما برنامج علوم الإعاقة، وبرنامج تكنولوجيا التعليم، والموافقة على التعديلات التى تمت على برنامج تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة طبقًا لتوصيات الهيئة الألمانية الدولية.