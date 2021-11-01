شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مبادرة الأوقاف "حق الطفل".. تطبق فى 100 مسجد كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف قبل أيام مبادرة "حق الطفل" كأحدث مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، من خلال إصدارات "رؤية للنشء"، وشرح مضمونها الفكري للأطفال، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف الدكتورة هدى حميد للعمل منسقا عاما للمبادرة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز معلومات عن مبادرة الأوقاف "حق الطفل":

1. الهدف الرئيسي لوزارة الأوقاف من مبادرة حق الطفل هو رفع وعى الأطفال وتثقيفهم.

2. لن تقتصر موضوعات المبادرة على الجانب الدينى فقط بل ستقدم أيضا المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمى.

3. تعمل المبادرة من خلال قالب تفاعلى جاذب للطفل للتأثر والفهم والتفاعل والمشاركة.

4. من المقرر إقامة عدد من ورش الحكى والورش الفنية للأطفال المشاركين بالمبادرة.

5. يشارك فى المبادرة رسامى مجلة الفردوس.

6. الفئة العمرية المستهدفة بمبادرة "حق الطفل" من سن 6 سنوات وحتى 9 سنوات ومن سن 9 سنوات وحتى 14 سنة.

7. يشارك فى تقديم المبادرة عدد كبير من واعظات وأئمة وزارة الأوقاف إلى جانب الكتاب والأدباء المشاركين بمجلة الفردوس وسلسلة رؤية للنشء.

8. تعمل الوزارة على اختيار 100 مسجد كمرحلة أولى لبدء المبادرة بها.

9. يتم مراعاة وجود ملحقات بمساحات كافية في المساجد تتسع لاستقبال الأطفال مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

10. من المقرر أن تعلن الوزارة قريبًا عن فتح باب التسجيل للأطفال وبالمواقع والصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة.