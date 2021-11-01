​​​تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر بعد رفع الزيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين، اليوم الاثنين، في صرف السلع التموينة عن شهر نوفمبر، مع تطبيق الأسعار الجديدة لزيت التموين حيث يمكن المواطن الاختيار من 28 سلعة.

وينشر "الخليج 365" قائمة أسعار السلع التموينية 2021 شهر نوفمبر، التي لم تشهد أي تغيير في سعر البيع ماعدا الزيت، لحاملي البطاقات التموينية البالغ عددها 21 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، نتيجة الدعم الحكومي الموجّه للسلع التموينية والبالغ قيمته 87 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022.

والقائمة كالتالي..

زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا

زيت خليط 1 كيلو 25 جنيهًا

سكر معبأ 1 كيلو 8.50 جنيه

أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات

عدس مجروش 500 جرام 8 جنيهات

فول مجروش 500 جرام 9.90 جنيه

مسلى صناعي 800 جرام 17.25 جنيه

شاي ناعم 40 جراما 3 جنيهات

صلصة طماطم 300 جرام 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جراما 5.25 جنيه

جبنة تتراباك 500 جراما 10 جنيهات

لبن جاف 125 جراما 17.50 جنيه

زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه

مكرونة 1 كيلو 8.5 جنيه

مكرونة 500 جرام 4.25 جنيه

دقيق معبأ بلاستيك 1 كيلو 7.5 جنيه

دقيق معبأ ورقي 1 كيلو 7.5 جنيه

علبة كبريت 1 جنيه

كيس ملح 1 جنيه

بار حلاوة طحينية 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه

كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات

كيس كابتشينو 18 جرام 3 جنيهات

مسحوق أوتوماتيك 1 كيلو 15.75 جنيه

مسحوق عادي 800 جرام 10.50 جنيه

صابون غسيل 2.25 جنيه

صابون تواليت 5.50 جنيه

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