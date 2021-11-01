شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارا من اليوم الاثنين، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأصدرت الوزيرة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.