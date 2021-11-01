شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الجامعات.. إجراءات الحصول على عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الإجراءات الخاصة بالحصول على عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة سواء بالنسبة لطلاب الجامعة أو طلاب الجامعات الخاصة والعربية .

وبالنسبة لطلاب جامعة القاهرة تتمثل الخطوات فى الآتى:

1 - سحب استمارة العضوية من مركز خدمات الطلاب بالمكتبة المركزية.

2- ختم الاستمارة من شئون الطلاب المقيد بها الطالب.

3 - صورة شخصية حديثة.

4 - صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد أو جواز السفر.

5 -مدة الاشتراك لعام دراسى كامل.

6 - قيمة الاشتراك 40 جنيها لطلاب جامعة القاهرة .

وبالنسبة للعضوية للطلاب خارج جامعة القاهرة يشترط نفس المستندات السابقة بالإضافة إلى أنه يضاف 20 جنيها عن طلاب الجامعة وفقا الاسعار الآتية:

بالنسبة للاشتراك شهر واحد يكون قيمة الاشتراك للجامعات الحكومية 50 جنيها والخاصة 100 جنيه والعربية 200 جنيه، وبالنسبة للاشتراك لمدة 3 شهور يكون الاشتراك للجامعات الحكومة 100 جنيه والخاصة 200 جنيه، العربية 300 جنيه، وبالنسبة للاشتراك لمدة 6 شهور يكون للجامعات الحكومية 200 جنيه والخاصة 300 جنيه والعربية 500 جنيه وبالنسبة للعام الدراسى الكامل يكون الاشتراك للجامعات الحكومية 300 جنيه والخاصة 500 جنيه والعربية 750 جنيها.