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لطلاب الجامعات.. إجراءات الحصول على عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الإجراءات الخاصة بالحصول على عضوية المكتبة المركزية بجامعة القاهرة سواء بالنسبة لطلاب الجامعة أو طلاب الجامعات الخاصة والعربية .

 

وبالنسبة لطلاب جامعة القاهرة تتمثل الخطوات فى الآتى:

 

1 - سحب استمارة العضوية من مركز خدمات الطلاب بالمكتبة المركزية.

 

2- ختم الاستمارة من شئون الطلاب المقيد بها الطالب.

 

3 - صورة شخصية حديثة.

 

4 - صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد أو جواز السفر.

 

5 -مدة الاشتراك لعام دراسى كامل.

 

6 - قيمة الاشتراك 40 جنيها لطلاب جامعة القاهرة .

 

 

وبالنسبة للعضوية للطلاب خارج جامعة القاهرة يشترط نفس المستندات السابقة بالإضافة إلى أنه يضاف 20 جنيها عن طلاب الجامعة وفقا الاسعار الآتية:

 

بالنسبة للاشتراك شهر واحد يكون قيمة الاشتراك للجامعات الحكومية 50  جنيها والخاصة 100 جنيه والعربية 200 جنيه، وبالنسبة للاشتراك لمدة 3 شهور يكون الاشتراك للجامعات الحكومة 100 جنيه والخاصة 200 جنيه، العربية 300 جنيه، وبالنسبة للاشتراك لمدة 6 شهور يكون للجامعات الحكومية 200 جنيه والخاصة 300 جنيه والعربية 500 جنيه وبالنسبة للعام الدراسى الكامل يكون الاشتراك للجامعات الحكومية 300 جنيه والخاصة 500 جنيه والعربية 750 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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