شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاية تسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء إذا استخدمتها بهذه الطريقة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الدفاية الكهربائية بديلا لتكييف الهواء خلال فصل الشتاء، سواء في الاعتماد عليها أو استهلاك الكهرباء ، خاصة أنها من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء إذا أساء المشترك استخدامها ولم يتبع خطوات الترشيد، وهناك بعض العادات السيئة التى تجعل الدفاية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وهى كالآتي:

1- ضبط الدفاية على درجة حرارة مرتفعة يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء علاوة على أنها تهدد سلامة المواطنين.

2- عدم التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب يتسبب فى تسرب الهواء الساخن وبالتالى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء.

- و لتجنب مخاطر الدفاية:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلي الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.