شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاية تسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء إذا استخدمتها بهذه الطريقة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
1- ضبط الدفاية على درجة حرارة مرتفعة يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء علاوة على أنها تهدد سلامة المواطنين.
2- عدم التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب يتسبب فى تسرب الهواء الساخن وبالتالى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء.
- و لتجنب مخاطر الدفاية:
1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.
2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر.
6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.
7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلي الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.