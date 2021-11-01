شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام الطوارئ بالقاهرة والجيزة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة، عن تخصيص عدة أرقام للتواصل مع غرف العمليات بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد بالتقلبات الجوية، وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن تجمعات مياه الأمطار.. نوضحها في النقاط التالية:

أرقام الطوارئ بمحافظة القاهرة: أرقام الطوارئ بمحافظة القاهرة: 1. تم تخصيص أرقام 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة. 2. تم تخصيص رقم 125 بشركة مياه الشرب بالقاهرة. 3. تخصيص رقم 121 خاص بشركة الكهرباء. 4. رقم 175 خاص بشركة الصرف الصحى بالقاهرة.

محافظة الجيزة:1. الخط الساخن رقم 114 خاص بغرفة العمليات بالمحافظة. محافظة الجيزة:1. الخط الساخن رقم 114 خاص بغرفة العمليات بالمحافظة. 2. رقم تابع لهيئة النظافة 16809. 3. رقم شركة مياه الشرب والصرف الصحى 125.