المشاركون في صالون الإعلام: أكتوبر ملحمة وطنية يجب أن يعرفها كل شباب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- مينا غالي:

أكد المشاركون في صالون الإعلام بمكتبة مصر العامة أن أكتوبر ملحمة وطنية حققت الإنجاز العسكري بكل المقاييس وساهمت في تغيير شكل العالم في ظل تحديات كانت صعبة ولكن بالتخطيط العملي السليم وبإرادة الأبطال تحقق النصر وكانت مفاجأة للعدو في ظل إدارة حكيمة وخطة خداع استراتيجي.

وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، خلال الندوة، أن ما تحقق في نصر أكتوبر هو نتاج عمل جماعي مؤسسي تكاتفت فيه كل مؤسسات الدولة وكان للدبلوماسية المصرية دوراً وطنياً قبل وأثناء المعركة التى شهد العالم بعبقرية الجندي المصري الذي أبهر العالم من خلال الفكر الاستراتيجي والتنفيذ الدقيق للعمليات في إبهار ونجاح منقطع النظير.

كما أكدت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة على الدور المهم الذي لعبه الإعلام من خلال خطة الخداع الإستراتيجي الذي نفذها الراحل الدكتور محمد عبد القادر حاتم وكانت أحد الأسباب المهمة لتحقيق النصر فضلاً عن دور الاغنية الوطنية التى ساهمت في رفع الروح المعنوية للشعب المصري وكانت سبباً في تجييش الشعب ضد العدو ورفعت من روحه المعنوية بعد نكسة 1967.

وأكد اللواء أسامة المندوة وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق أنه حارب إسرائيل مرتين مرة خلف خطوط العدو والأخرى أثناء عمله في تل أبيب مؤكداً أن البطل الحقيقي لمعركة النصر هو الشعب المصري الذي وقف بجوار قواته المسلحة بعد النكسة وكان على قدر المسؤولية مما كان له بالغ الأثر في تحقيق النصر.

وشرح اللواء د. محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني خطة الاقتحام في عام 1973 وكيف كان العمل مؤسسي بعيداً عن البطولات الفردية مطالباً الجهات المسؤولة بعدم السماح لأي معلومات تخرج للإعلام إلا بعد التأكد من صحتها وتدقيقها مؤكد على مؤسسية القرار وحكمة القيادة السياسية في اتخاذ كافة القرارات التى كانت سبباً في هذا النصر العظيم.

وأشار السفير رضا الطايفي أمين صندوق مكتبات مصر العامة إلى أهمية الاستماع إلى أبطال الحرب وكيف تحقق النصر مؤكداً أن هذه الندوة تساهم في معرفة الدور الحقيقي للجندي المصري في تحرير الأرض التى كلفتنا الغالي والنفيس.

واعتبر الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس مجلة المصور أن التحدي الحقيقي هو كيف يعرف الشباب المصري أبطال النصر الحقيقين ويجب أن نذكرهم بهم كل مناسبة لأنه نصر غير العالم وجعل مصر دولة قادرة على التعامل كل التحديات والتهديدات والمخاطر.

وفي ختام الندوة قدم الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين شمل الاستعداد للمعركة والموقف قبل وأثناء المعركة والخسائر التى تكبدها العدو وأكد على أهمية دور الإعلام في تحقيق النصر.