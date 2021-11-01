محاكمة السائق المتهم بقتل طفلة حلوان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم "ابراهيم .م" سائق؛ لاتهامه بضرب طفلة في الحائط، ما أدى إلى وفاتها بحلوان.

وتعقد جلسة المحاكمة، برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المتهم بالغًا ضرب عمداً المجني عليها حنين أسامة بأن تعدي عليها ضربًا، وقام برطمها بالحائط فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز 18 عاما من العمر على النحو المبين بالتحقيقات.