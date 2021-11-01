شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى التكنولوجيا الخضراء؟.. البيئة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة، أو كما يسمونها التكنولوجيا الخضراء، هى أحدى الطرق التى تسعى الى تطبيقها وزارة البيئة، لتحقيق تنمية أكثر استدامة.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن أثر الأنشطة البشرية علي البيئة وتغير المناخ يثير قلقا متزايدا لدي الجميع كما يمثل تحسين الأداء فى مجال حماية البيئة ومعالجة الاحترار العالمي وتعزيز إدارة الموارد وبناء القدرات ورفع الوعي وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام من بين التحديات العالمية الرئيسية التي يجب التعامل معها والتصدي لها بشكل عاجل وفعال.

وقالت الوزيرة فى تصريحات خاصة، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثبتت أن لها دورا جوهريا في المساعدة علي التخفيق من وطأة تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى اعتماد عدد من الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقا بما فيها الحكومة المصرية خططا طموحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية أو صديقة البيئة حيث تم ذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الأساسيين ضماناً لان تصبح تلك التكنولوجيا صديقة للبيئة وجزءا لا يتجزء من برامج وخطط تحقيق النمو الأخضر المستدام.

وشددت وزيرة البيئة على أنه من الضروري علينا جميعا أن نضع قضايا التدهور البيئي وتغير المناخ من ضمن الأولويات مع اتخاذ كافة التدبير والاحتياطات المطلوبة لإجراء تحسين بيئي يتصل بشكل مباشر بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتاجها واستعمالها والتخلص الأمن من مخلفاتها، خاصة وأن هذا القطاع أصبح مسئولا عن مايقرب من 2-3 % من انبعاثات الاحتباس الحراري علي المستوي العالمي.