شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على مشروع إحياء طريق الكباش: اكتشاف تماثيل تشبه أبو الهول بجسد أسد ورأس إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك والمشرف على مشروع إحياء طريق الكباش، إنه استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بموقع الحفائر الخاص بطريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق "الكباش"، واستعرض الرؤوس المكتشفة، والتى كانت عبارة عن أجزاء من رؤوس تماثيل تخص ملك "نخت نبو الأول" أحد ملوك الأسرة الـ 30، وهو الذى شيد طريق المواكب الكبرى بطول 2200 متر.

وأضاف مدير عام معابد الكرنك والمشرف على مشروع إحياء طريق الكباش، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، على برنامج من مصر، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على فضائية cbc، إن هذه التماثيل تم اكتشافها خلال الـ 6 أو 7 أيام الأخيرة، وأن أحد هذه التماثيل تم اكتشافها صباح الأحد، وتتكون من أجزاء من التماثيل نفسها من تماثيل أبو الهول، تأخذ شكل جسم أسد ورأس إنسان.

وأشار الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك والمشرف على مشروع إحياء طريق الكباش، إلى أنه بالنسبة للأجزاء الأخرى بالقرب من معابد الكرنك يوجد تماثيل بجسد أسد ورأس كبش، أو يوجد تماثيل أخرى بجسم كبش كامل، واكتشفنا هذه التماثيل خلال الفترة الماضية، ونقوم حاليا بترميمها، حيث إن اى تمثال يخرج من الحفائر يتم معالجته على الفور، ويتم تجميع الأجزاء الأخرى الخاصة به، ويتم تثبيتها بمكان العثور عليها فى القاعدة الخاصة به.