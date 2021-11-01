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"صناعة البرلمان": استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية بداية من الأسبوع المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

‏أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعدد من التوصيات خلال اجتماعها، أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

‏وجاءت على رأس التوصيات أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعًا.

‏وجاءت التوصية الثانية تقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشكلات كل قطاع وكل صناعة وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.

‏وقال المهندس معتز محمود، إن لدينا أمرين مهمين خلال دور الانعقاد الحالي وهم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وتفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية. ​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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