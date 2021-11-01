وزير الإسكان لرئيس "القاهرة الجديدة": "أنت مسئول أمامي عن الانتهاء من تنفيذ المشروعات في مواعيدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء اليوم، بمقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور الجارى تنفيذها بالمدينة.

وشدد الجزار، على ضرورة العمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة، ومواصلة الليل بالنهار، للانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وغيرها من المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

وأصدر الوزير توجيهات مشددة لرئيس الجهاز، قائلا: "أنت مسئول ومُحاسب أمامى مباشرة، عن الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى مواعيدها، وبأعلى جودة"، مؤكداً أنه يتواصل بشكل مباشر مع كل رؤساء أجهزة المدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لكل المشروعات، وتقديم جميع أوجه الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ.