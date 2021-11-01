انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تميل الحرارة الاثنين، للانخفاض على الساحل الشمالي الغربي مع طقس لطيف نهارًا، يكون معتدل إلى مائل للحرارة على باقي مدن الساحل الشمالي، مائل للحرارة إلى حار على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا لوسط الصعيد وشديد الحرارة جنوبًا، ولطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتظهر السحب المرتفعة على شمال غرب البلاد وأقصى جنوب البلاد، تكون كثيفة وتحجب آشعة الشمس أحيانًا، تمتد بنهاية اليوم لباقي مناطق شمال البلاد، يتخلل ذلك سحب متوسطة بالساحل الشمالي الغربي مع فرصة لهطول أمطار خفيفة متفرقة، بينما تبقى الفرصة قائمة لتشكل السحب الرعدية صباحًا على اجزاء من شمال سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة شمالًا، يصحبها هبات قوية أحيانًا على الساحل الشمالي الغربي، وخفيفة إلى معتدلة على باقي المناطق، أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطرب إلى شديد الاضطراب، والبحر الأحمر معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين..

القاهرة 30/19

الاسكندرية 26/20

مرسى مطروح 24/17

دمياط 29/19

بورسعيد 29/20

العريش 29/20

المنصورة 30/18

كفر الشيخ 30/18

دمنهور 30/17

طنطا 30/18

شبين الكوم 30/18

الزقازيق 30/19

العاشر من رمضان 31/18

الاسماعيلية 32/18

السويس 31/18

الفيوم 31/20

بني سويف 31/19

المنيا 31/17

أسيوط 33/16

سوهاج 34/18

قنا 35/19

الاقصر 35/20

أسوان 37/23

شرم الشيخ 33/24

الغردقة 32/23

حلايب 33/26

الخارجة 34/18

سيوة 27/16

نخل 30/15

سانت كاترين 27/12