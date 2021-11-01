حبس 3 متهمين في واقعة إعياء السائحين بفندق الغردقة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة، وكبير الطهاة، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 أكتوبر الجاري، بإعياء 14 نزيلًا من دولة إستونيا مقيمين بفندق بالغردقة عقب تناولهم وجبة عشاء هناك، ونقلهم للمستشفى، فأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.

فانتقلت النيابة العامة لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.

وسحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز، ومن الأطعمة ومضادر المياه المختلفة لفحصها، وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.

وتبين للنيابة العامة أثناء المعاينة إعياء تسعة وعشرين آخرين من دولة روسيا، وأربعة من دولة التشيك، وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقد توصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بفندق ومنهم من تماثل للشفاء، وآخرون مازالوا تحت الملاحظة العلاجية، وكلفت النيابة العامة لجنة الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء.

وقد استجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات ومسؤول الجودة بالفندق وكبير الطهاة به فيما نسب إليهم من اتهامات فانكروا، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحجزهم وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.

وقد ورد للنيابة العامة قرارًا إداريًا أصدره قطاع الرقابة علي الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة، وتعريض حياة النزلاء للخطر، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات وجار استكمال التحقيقات.