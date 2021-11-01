مصادرة 555 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة تنسيقًا مع مباحث التموين.

استهدفت الحملة الغذائية التفتيش على عدد من المطاعم والمحال والثلاجات؛ للتأكد من السلع والأغذية المعروضة للمواطنين؛ حفاظا على سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة أطباء إدارة التفتيش على اللحوم والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر بمضبوطات بلغت 210 كجم لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٣٤٥ كجم دواجن وكبدة ومصنعات لحوم جميعها فاسدة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.